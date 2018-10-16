В Перми демонтировали "смертоносный" арт-объект

Пермская полиция возбудила уголовное дело о вандализме - 11 октября на набережной Камы испортили открытый недавно арт-объект местного художника, большую надпись "Счастье не за горами". Начало фразы заменили на "смерть".

Оскверненный памятник завесили баннером, затем демонтировали частично и, наконец, полностью. Арт-объект являлся городским имуществом, ущерб оценили в 45 тысяч рублей. Полиция тем временем нашла вандала.

- Личность предполагаемого виновника установлена. Ведется дознание, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

10 сентября в городском сквере пострадал другой арт-объект, надпись "Место, где вместе". Последнее слово в нем также заменили на "смерть".