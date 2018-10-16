В Омске СК выяснит причины внезапной гибели ребенка

В Омске следователи начали проверку по факту скоропостижной смерти годовалого мальчика в селе Черниговка.

По предварительным данным, 22-летняя омичка с маленьким сыном поехала в гости к подруге в Кормиловский район. Утром мать проснулась и обнаружила, что ребенок не дышит.

- Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, проводившего вскрытие тела, никаких телесных повреждений у ребенка не обнаружено, - сообщает СУ СКР по Омской области. - Причина его смерти будет установлена по результатам гистологических исследований.

По результатам проверки будет дана оценка действиям матери погибшего малыша.