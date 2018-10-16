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16.10.2018 10:30
Рубрика: Происшествия

СКР возбудил уголовные дела в связи с обстрелами мирных жителей Донбасса

Следственный комитет России принял решение возбудить три уголовных дела по факту артобстрелов мирного населения на Донбассе.

Фото: Konstantin Grishin/ Reuters
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Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Первый факт был зафиксирован 12 октября 2018 года, когда было обстреляно садовое товарищество "Троянда" в Кировском районе Донецка. Уже на следующий день произошли обстрелы другого села - Марьевки под Луганском. 14 октября снаряды попали в исправительную колонию поселка Шахты у Горловки. Во всех случаях были зафиксированы погибшие или раненые. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Ранее в сентябре СКР уже возбудил аналогичное уголовное дело в связи с очередными обстрелами гражданских и жилых объектов на Донбассе.

Происшествия Правосудие Следствие В мире экс-СССР Украина Правительство Следственный комитет
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