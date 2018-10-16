СКР возбудил уголовные дела в связи с обстрелами мирных жителей Донбасса

Следственный комитет России принял решение возбудить три уголовных дела по факту артобстрелов мирного населения на Донбассе.

Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Первый факт был зафиксирован 12 октября 2018 года, когда было обстреляно садовое товарищество "Троянда" в Кировском районе Донецка. Уже на следующий день произошли обстрелы другого села - Марьевки под Луганском. 14 октября снаряды попали в исправительную колонию поселка Шахты у Горловки. Во всех случаях были зафиксированы погибшие или раненые. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Ранее в сентябре СКР уже возбудил аналогичное уголовное дело в связи с очередными обстрелами гражданских и жилых объектов на Донбассе.