Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест

Футболисты Александр Кокорин ("Зенит") и Павел Мамаев ("Краснодар"), которые находятся в СИЗО "Бутырка" в Москве по делу о хулиганстве, подали прошение об изменении меры пресечения. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Напомним: Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл избили на прошлой неделе в Москве водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергея Гайсина.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". За первую статью Мамаеву с братьями Кокориными грозит наказание до семи лет тюремного заключения.