СК в Ярославле проверит факт избиения заключенного

В Ярославской области началась проверка очередного факта избиения заключенного.

- Мы проводим проверочные мероприятия по поступившему в следственные органы обращению, - пояснила официальный представитель регионального СУСК Кристина Гузовская.

О подробностях инцидента в ведомстве не сообщили. Известно только, что с заявлением обратились правозащитники, а факт избиения якобы имел место в СИЗО № 2 Рыбинска "Софийка".

Напомним, в связи с издевательствами над заключенными в ярославской исправительной колонии № 1 в августе 2018 года были заключены под стражу 13 сотрудников ярославских ИК № 1 и 8. Один фсиновец находится под домашним арестом. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.