Суд признал законным решение об освобождении сестер Хачатурян из СИЗО

Мосгорсуд признал законным освобождение из СИЗО Крестины и Ангелины Хачатурян - старшей и средней из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца.

Защита просила разрешить сестрам Хачатурян общаться между собой по телефону. Суд не разрешил. Фото: Максим Григорьев/ ТАСС

На возвращении сестер под арест настаивали потерпевшие - родственники убитого Михаила Хачатуряна. По их мнению, девушки "демонизируют" погибшего отца.

Ранее Басманный суд Москвы освободил всех троих сестер из СИЗО, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения. Сестрам избрали новую меру пресечения - запрет на совершение определенных действий. Изменение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста было внесено в апреле 2018 года. По закону, запрет определенных действий избирается по судебному решению "при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения".

Такой запрет заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд и некоторые другие ограничения.

В частности, сестрам запрещено общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, а также между собой.

Кроме того, им нельзя пользоваться интернетом и мобильной связью.

В свою очередь защита просила разрешить разговаривать сестрам по телефону, а также общаться с представителями СМИ. В итоге суд отказал адвокатам в этой просьбе, но незначительно изменил решение суда первой инстанции, разрешив общаться с разрешения следователя с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.

Останкинский районный суд 2 августа заключил сестер Хачатурян - старшую Крестину, среднюю Ангелину и младшую, 17-летнию Марию, под стражу до 28 сентября.

Все они были помещены под арест в СИЗО-6. Девушкам предъявили обвинение в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Об убийстве отца в полицию сообщили сами дочери. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.

Также, как стало известно у прокуратуры, "имеются сведения о применении в отношении сестер Крестины и Ангелины Хачатурян их отцом сексуального насилия".