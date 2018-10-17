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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под арест не вернули

Суд признал законным решение об освобождении сестер Хачатурян из СИЗО
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7696 (233)
Мосгорсуд признал законным освобождение из СИЗО Крестины и Ангелины Хачатурян - старшей и средней из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца.
Фото: Максим Григорьев/ ТАСС Защита просила разрешить сестрам Хачатурян общаться между собой по телефону. Суд не разрешил. Фото: Максим Григорьев/ ТАСС
Защита просила разрешить сестрам Хачатурян общаться между собой по телефону. Суд не разрешил. Фото: Максим Григорьев/ ТАСС

На возвращении сестер под арест настаивали потерпевшие - родственники убитого Михаила Хачатуряна. По их мнению, девушки "демонизируют" погибшего отца.

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Ранее Басманный суд Москвы освободил всех троих сестер из СИЗО, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения. Сестрам избрали новую меру пресечения - запрет на совершение определенных действий. Изменение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста было внесено в апреле 2018 года. По закону, запрет определенных действий избирается по судебному решению "при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения".

Такой запрет заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд и некоторые другие ограничения.

В частности, сестрам запрещено общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, а также между собой.

Кроме того, им нельзя пользоваться интернетом и мобильной связью.

В свою очередь защита просила разрешить разговаривать сестрам по телефону, а также общаться с представителями СМИ. В итоге суд отказал адвокатам в этой просьбе, но незначительно изменил решение суда первой инстанции, разрешив общаться с разрешения следователя с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.

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Останкинский районный суд 2 августа заключил сестер Хачатурян - старшую Крестину, среднюю Ангелину и младшую, 17-летнию Марию, под стражу до 28 сентября.

Все они были помещены под арест в СИЗО-6. Девушкам предъявили обвинение в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Об убийстве отца в полицию сообщили сами дочери. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.

Также, как стало известно у прокуратуры, "имеются сведения о применении в отношении сестер Крестины и Ангелины Хачатурян их отцом сексуального насилия".

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