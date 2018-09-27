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27.09.2018 20:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сестры Хачатурян освобождены в зале суда

Все три сестры Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, освобождены в зале суда. Решением Басманного суда столицы им изменена мера пресечения.

"Меру пресечения обвиняемым Хачатурян с заключения под стражу изменить на запрет определенных действий", - передает ТАСС решение Басманного суда. Решение будет действовать на срок до 28 декабря.

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Суд уточнил, что в этот период девушки будут проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах в Московском регионе.

По решению суда им нельзя покидать место проживания в ночное время (с 21:00 до 07:00 по московскому времени), общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, в том числе друг с другом, а также использовать интернет и мобильную связь.

Напомним, ранее о таком решении суд попросило следствие.

Напомним, резонансное убийство произошло 27 июля на Алтуфьевском шоссе в Москве. Все три сестры признали свою вину, но сослались на неприязненные отношения с отцом, который, по их словам, причинял им моральные и физические страдания.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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