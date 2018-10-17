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17.10.2018 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермский художник признался в порче арт-объекта "Счастье не за горами"

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Стало известно, кто совершил акт вандализма в отношении арт-объекта "Счастье не за горами", расположенного на набережной Перми. Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева сообщила на своей странице в Facebook, что ответственность за замену слов "счастье" на "смерть" взял на себя пермский уличный художник Алексей Илькаев (Sad Face).

Фото: vk.com/Bad News
В Перми демонтировали "смертоносный" арт-объект

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, арт-объект был испорчен 11 октября. С соответствующим заявлением в полицию обратилась городская администрация, которая оценила ущерб в 45 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". В настоящее время личность предполагаемого виновника установлена. Ведется дознание.

Напомним, ранее аналогичный акт вандализма был совершен в Перми в отношении арт-объекта "Место, где вместе". Последнее слово фразы также было заменено на "смерть".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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