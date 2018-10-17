Из петербургской школы вывезли 70 кг ртутьсодержащих отходов

С территории петербургской школы №339 вывезено 70 килограммов отходов, содержащих ртуть. Ранее парами ядовитого металла отравились семеро учеников.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, покрытие скейтбордной горки, где был найден металл, демонтировано.

Замеры воздуха, произведенные на школьной площадки показали, что предельно допустимая концентрация опасных веществ на отдельных участках превышена в 90 раз.

Сейчас в школе проводится демеркуризация.

Напомним, семеро 10-летних учеников школы №339 несколько дней назад играли с ртутью. Школьники ничего не сказали ни родителям, ни учителям, между тем самочувствие мальчиков стало резко ухудшаться.

Детей стали госпитализировать. Сейчас шестеро школьников проходят лечение в больнице №5. Дети чувствуют себя нормально, лежат в одной палате.

Родители еще одного мальчика отказались от госпитализации. Ребенок ходит на занятия.

Сама школа №339 работает в обычном режиме, территория, где произошло отравление и кабинеты, находящиеся вблизи площадки, закрыты для учеников и сотрудников школы.