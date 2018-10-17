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17.10.2018 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из петербургской школы вывезли 70 кг ртутьсодержащих отходов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

С территории петербургской школы №339 вывезено 70 килограммов отходов, содержащих ртуть. Ранее парами ядовитого металла отравились семеро учеников.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, покрытие скейтбордной горки, где был найден металл, демонтировано.

В Петербурге девочка в больницу попала из-за отравления корвалолом

Замеры воздуха, произведенные на школьной площадки показали, что предельно допустимая концентрация опасных веществ на отдельных участках превышена в 90 раз.

Сейчас в школе проводится демеркуризация.

Напомним, семеро 10-летних учеников школы №339 несколько дней назад играли с ртутью. Школьники ничего не сказали ни родителям, ни учителям, между тем самочувствие мальчиков стало резко ухудшаться.

Детей стали госпитализировать. Сейчас шестеро школьников проходят лечение в больнице №5. Дети чувствуют себя нормально, лежат в одной палате.

Родители еще одного мальчика отказались от госпитализации. Ребенок ходит на занятия.

Сама школа №339 работает в обычном режиме, территория, где произошло отравление и кабинеты, находящиеся вблизи площадки, закрыты для учеников и сотрудников школы.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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