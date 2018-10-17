Из Керчи в Краснодар отправили трех раненых студентов

В среду вечером из керченской больницы на машине "скорой помощи" в Краснодар были отправлены на лечение трое студентов местного политехнического колледжа, получивших во время разыгравшейся здесь трагедии сравнительно легкие травмы.

Как рассказали в администрации региона, два молодых человека и девушка приехали на учебу в Крым из Темрюкского района Кубани. По предварительным данным, медики доставят их в Краснодарскую краевую больницу № 1 имени профессора Очаповского - одну из лучших клиник Юга России.

Как уже сообщалось, сегодня днем в Керчь с Кубани вылетели два вертолета санавиации и отправились четыре реанимобиля с 15 медиками из ведущих клиник края. В настоящее время они находятся на месте происшествия и помогают раненым вместе с местными врачами и специалистами из Москвы.

Тем временем



Администрация Краснодара организовала место памяти погибших во время трагедии в Керчи. По информации пресс-службы мэрии кубанской столицы, все желающие могут возложить цветы и почтить память погибших в керченском колледже рядом с главным войсковым собором Александра Невского в начале центральной улицы Красной, у Поклонного креста.