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17.10.2018 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Керчь вылетели два вертолета санавиации и медики с Кубани

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край - Крым)

Медики из ведущих клиник Краснодарского края отправились в Керчь, где произошел взрыв в политехническом колледже. Об этом сообщили в минздраве Кубани.

Фото: kerch.fm
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В ведомстве пояснили, что по распоряжению губернатора региона лечебные учреждения края подготовлены к приему людей, пострадавших после взрыва в Керчи.

- К оказанию медпомощи подключены краевые специалисты, реанимационные и психологические бригады, а также санавиация. Вся необходимая медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, будет оказана в полном объеме, - сообщили в минздраве Краснодарского края.

Ситуацию в Керчи также лично прокомментировал в своем микроблоге в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В Керчи - теракт, это подтверждено, - написал глава региона. - Кубань направила два вертолета санавиации. Страшно, что погибли дети. Только нелюди способны на такое. И они за это должны ответить".

Как ранее писала "РГ", взрыв в техникуме на улице Войкова, 1 привел к серьезным последствиям - 13 человек погибли и около 50 получили серьезные травмы. СК РФ квалифицировал ЧП по статье "Теракт". Ранее НАК сообщало, что произошла детонация неизвестного взрывного устройства. Некоторые очевидцы рассказывают о стрельбе, которая предшествовала детонации.

По последним данным, в керченскую больницу госпитализировано 35 человек.

Происшествия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Взрыв в керченском колледже
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