Сенатор Цеков: Стрельба в Керчи говорит о слабой системе безопасности

Трагедия в Керченском политехническом колледже свидетельствует о плохой работе охраны учреждения. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

- Видимо, плохо сработала система безопасности колледжа, если учащийся смог пронести в здание оружие, взрывчатку, - цитирует Цеков РИА Новости.

Он полагает, что помимо дополнительной отработки мер безопасности нужна еще и более активная работа психологов с учащимися. Также необходима большая консолидация общества для выявления и предотвращения подобных ситуаций.

- Правоохранительные органы должны активнее выявлять граждан, чрезмерно увлекающихся оружием и взрывчатыми веществами, - уверен Цеков. - В том числе, отслеживая их аккаунты в социальных сетях.

Напомним, в результата взрыва и стрельбы в Керчи погибли 19 человек. Еще 39 пострадавших находятся в больницах Крыма.