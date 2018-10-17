Число погибших в Керчи увеличилось до 19 человек

Количество погибших в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже увеличилось до 19 человек. Об этом "РГ" сообщил директор крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.

- Подтверждаю, что 19 погибших, - сказал он. - Еще один человек скончался в больнице.

Напомним, сегодня в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По официальным данным, нападение совершил 18-летний Владислав Росляков. Очевидцы сообщают, что у него были сообщники.

Возбуждено уголовное дело. В Крыму объявлен траур.