В керченском колледже нашли взрывное устройство

В Керченском политехническом колледже, где произошло массовое убийство, обнаружено взрывное устройство.

Как сообщил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский в эфире РБК.

Напомним, ранее на территории колледжа сработало СВУ. По данным СК, нападение устроил учащийся четвертого курса. У него было ружье, из которого он расстрелял находившихся в здании людей.

В результате погибли 18 человек, около 60 были ранены. Тело нападавшего обнаружили в библиотеке при разборе завалов.