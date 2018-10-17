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17.10.2018 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи задержали первого вице-мэра Сергея Юрина

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи задержали первого заместителя главы олимпийской столицы Сергея Юрина и бывшего вице-мэра курорта Анатолия Рыкова (с августа он является замдиректора АНО "Росгонки" - промоутера Гран-при России "Формулы-1"). Об этом в среду сообщил "Российской газете" источник в правоохранительных органах региона.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин

Официально информацию пока не подтверждают, как все еще непонятно и по какому делу были произведены аресты.

Напомним, еще в апреле текущего года под стражу были взяты главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок и первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит. Высокопоставленным чиновникам инкриминируется превышение должностных полномочий в вопросах, связанных с самостроями и обманутыми дольщиками.

Известно, что Юрин стал первым заместителем главы муниципалитета и куратором сферы правовых и земельно-имущественных отношений администрации в августе текущего года. Он сменил на посту ушедшего по собственному желанию Рыкова, предшественником которого, в свою очередь, был ныне арестованный Чермит.

Тем временем, как рассказали "РГ" в мэрии, Сергея Юрина с утра не было на рабочем месте. Причины его отсутствия пока не ясны. Его обязанности временно исполнял вице-мэр Иван Бомбергер. Ситуацию же с задержаниями здесь комментировать отказались, сославшись на то, что не располагают соответствующей информацией.

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