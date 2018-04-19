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19.04.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности ареста чиновников Сочи и Краснодара

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Главного архитектора Краснодара Игоря Мазурока правоохранители подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство. Фото: Владимир Аносов/РГ Главного архитектора Краснодара Игоря Мазурока правоохранители подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство. Фото: Владимир Аносов/РГ
Главного архитектора Краснодара Игоря Мазурока правоохранители подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство. Фото: Владимир Аносов/РГ

С разницей в несколько часов на Кубани, как уже сообщалось, были задержаны первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит и главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. А сегодня стали известны новые подробности громких арестов. Оба, как выяснилось, произошли при участии оперативных сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

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В Краснодаре, по информации силовиков, они провели мероприятия в отношении заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации краевого центра, главного архитектора города Игоря Мазурока. Как сообщает пресс-служба СКР, он причастен к незаконной выдаче в 2013-2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.

По месту его жительства, а также в городском департаменте архитектуры и градостроительства прошли обыски, были изъяты документы, касающиеся незаконной выдачи разрешений на строительство. По данным правоохранителей, шесть выданных чиновником разрешений связаны с участками, расположенными в границах археологических памятников федерального значения: "Городище "ТЭЦ", "Селище "Пашковское 2", "Могильник городища на дубинке". Причем разрешения были выданы без согласования с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края и реализации предусмотренных законодательством мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Нанесенный объектам культурного наследия ущерб оценивается почти в восемь миллионов рублей.

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Еще одно громкое дело касается Сочи. Там Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края, ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан в сфере долевого строительства, была пресечена противоправная деятельность первого заместителя мэра курортного города Мугдина Чермита.

По информации пресс-службы УФСБ по краю, чиновник превысил должностные полномочия при выдаче коммерческой организации разрешения на строительство многоквартирного жилого комплекса. Материальный ущерб участникам долевого строительства оценивается в размере более 400 миллионов рублей. Сообщается, что следственным отделом Управления в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"). По местам его жительства и работы проведены обыски, сам чиновник задержан. Его арест сроком на два месяца санкционировал Центральный суд города Сочи.

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