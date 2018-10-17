Задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин

Вице-премьер Совета министров Крыма Виталий Нахлупин задержан в Москве сотрудниками Следственного комитета. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня утром в Совете министров РК в рамках оперативных следственных мероприятий сотрудники следственного комитета РФ при силовой поддержке регионального управления ФСБ провели обыски и выемки документов. Силовики работали в Госкомитете дорожного хозяйства и Службе автодорог РК, Комитете конкурентной политики РК, а также на предприятиях "Крымэнерго" и "Крымгазсети". Также, по информации "РГ", прошел обыск и дома у самого задержанного вице-премьера. По предварительным данным, ему вменяется статья 290 УК РФ - получение взятки.

Задержание прокомментировал глава РК Сергей Аксенов.

- Органы власти оказывают все необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация. Мы заинтересованы в установлении истины. Повторюсь: неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо.