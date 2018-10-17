Возбуждено дело о глумлении над пожилым пациентом психбольницы

Как уже сообщала "РГ", скандал разгорелся после появления в интернете видеозаписи, на которой санитар ночной смены развлечения ради бросает в 72-летнего старика тапками, а затем под хохот своих коллег дает ему пинка. Такими забавами трое молодых медработников коротали рабочее время.

В минздраве региона подобное поведение медперсонала назвали "вопиющим нарушением прав пациента". Как сообщила представитель ведомства Мария Хворостова, уже установлено, что пожилой человек страдал множеством хронических заболеваний и не только психоневрологического профиля.

С одной стороны, смерть с издевательствами, зафиксированными на камеру телефона 29 июня, конечно, никак не связана. Но с другой - поведение ночной смены стационара хорошо показывает, насколько она была "озабочена" болезненным состоянием пожилого человека.

Автор скандального видео - санитар и один из участников этих событий по своему почину выложил его в Сеть. По всей видимости, дурную шутку сыграла страсть к селфи на рабочем месте. Решив повеселить знакомую по переписке, он сообщил ей, что таких "клиентов" у него в отделении десятки, а потому на работе скучать не приходится.

Действия медперсонала больницы квалифицированы по статье о халатности

Теперь за браваду придется заплатить дорогую цену. Уже через несколько часов после появления скандального видео губернатор региона потребовал максимально быстрого расследования и применения к виновникам ЧП самых жестких мер. А для начала предложил выгнать их из медицинского учреждения с "волчьим билетом".

Еще через несколько часов потерял свое кресло главврач больницы, и было возбуждено уголовное дело о халатности. На вопрос, как теперь себя чувствуют бравые санитары психбольницы, в следственном управлении СК региона ответили коротко: "Плохо!"

Комментарий

Владимир Шишков, представитель следственного управления СК по Челябинской области:

- В ходе проведенной проверки факты насилия над пожилым пациентом психоневрологической больницы нашли подтверждение. Следователи плотно работают в больнице, восстанавливая картину произошедшего. И, судя по показаниям свидетелей, зафиксированные на видео действия ночной смены вызвали у врачей и медперсонала ярко негативную оценку. По всей видимости, причина кроется в недостаточном контроле над младшим и средним медицинским персоналом в ночное время. В связи с этим преступление квалифицировано по статье о халатности, предполагающей наказание от крупного штрафа, обязательных и исправительных работ и до трех месяцев ареста. В ходе расследования дела будет дана правовая оценка действиям медперсонала, а для устранения причин и профилактики подобных преступлений в будущем следователи подготовят официальное представление в адрес минздрава.