В Москве составили карту самых аварийных мест

Центр организации дорожного движения вместе со столичным управлением ГИБДД составили карту самых аварийных адресов города. В общей сложности определено 92 адреса, где происходит больше всего ДТП.

Аварийно-опасными считаются участки дороги в населенном пункте протяженность 200 метров, либо перекресток, где в течение года зафиксировано три ДТП одного вида или больше четырех ДТП, в которых есть погибшие или раненые.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦОДД, в список попали МКАД, Варшавское и Дмитровское шоссе, Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Волгоградский и Кутузовский проспекты, Шоссе Энтузиастов. Там с начала года произошло около 1150 аварий. В основном, причинам ДТП стали превышения скорости и несоблюдение дистанции.

Так, например, на Варшавском шоссе такие точки стоят около д. 99, д. 16 (в область), д. 47 к. 1, д. 5; в самом центре на Воздвиженке, д. 9, и на Новом Арбате около дома 31/12; на Волоколамском шоссе около Походного проезда, д.139 и д. 32; на Ленинском проспекте около домов 45А, 78-83, 79, 60-63.

Все адреса переданы в Яндекс.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, на основе данных ЦОДД опасные участки нанесены на карту. Чтобы не отвлекать водителя от дороги, Навигатор сообщает о них голосом. Если пользователь с Навигатором на подъезде к такому месту превышает скорость, то приложение озвучит, что впереди опасный участок.