Новости

Белая акула и флаг Монако: новые дайверские часы Ulysse Nardin 23:01
Трампа попросили ввести санкции против Саудовской Аравии 22:46
Телеведущий Соловьев призвал к возвращению смертной казни 22:44
РГО и Россотрудничество объединяют усилия в Сербии 22:07
Коалиция во главе с США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии 22:07
США предложили Украине несколько старых кораблей 21:41
Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина на 2 месяца 21:38
В Москве представлены материалы о греческом сопротивлении в годы войны 21:29
МИД РФ потребовал от Норвегии снять обвинения с сотрудника Совфеда 21:15
МИД РФ: Киев стягивает танки и гаубицы к линии соприкосновения в Донбассе 21:08
Потерпевший крушение самолет Л-39 принадлежит центру ВМФ РФ 21:08
Касаткина: Победа над Павлюченковой получилась волевой 20:42
Установлены возможные виновники аварии "Союза" 20:37
Летчики разбившегося Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем 20:21
В Керчи открыли счет для помощи семьям погибших и пострадавших 20:13
За строительство Саграда-Фамилия без лицензии Барселона получит 36 млн евро 20:08
На Кубани потерпел крушение учебный самолет Л-39 19:59
Медведев стал еще одним четвертьфиналистом в Москве 19:50
США будут ужесточать санкции против РФ каждые пару месяцев 19:38
Акции "Яндекса" упали в цене на Мосбирже на 4 процента 19:25
Владимир Путин передал привет Си Цзиньпину 19:09
В Афганистане боевики убили начальника полиции Кандагара 19:07
Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве 19:02
Новгородского чиновника осудили за пятимиллионный ущерб бюджету 18:55
Стал известен маршрут студента, напавшего на колледж в Керчи 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
18.10.2018 21:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Потерпевший крушение самолет Л-39 принадлежит центру ВМФ РФ

Текст: Александр Ершов, Татьяна Павловская (Краснодарский край)

В акватории Азовского море в районе Должанской косы под Ейском, как сообщили в пресс-службе минобороны РФ, продолжается операция по поиску двух катапультировавших после крушения боевого учебного самолета Л-39 летчиков.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Летчики разбившегося Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем

В работах по обнаружению пилотов реактивного самолета специалистам военного ведомства помогают сотрудники Южного регионального управления МЧС России. По информации его пресс-службы, в настоящий момент в море работают два катера МЧС, а на суше находятся сотрудники еще нескольких спасательных служб.

Как стало известно "РГ", выполнявший тренировочный полет самолет Л-39 принадлежит Ейскому центру боевой подготовки летного состава ВМФ РФ. Здесь готовят летчиков для службы на авианесущих кораблях военно-морского флота.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Путин: В концепции ядерной доктрины России нет превентивного удара
Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина на 2 месяца
Гиперзвуковой "Авангард" примут на вооружение в ближайшие месяцы
Установлены возможные виновники аварии "Союза"