Потерпевший крушение самолет Л-39 принадлежит центру ВМФ РФ

В акватории Азовского море в районе Должанской косы под Ейском, как сообщили в пресс-службе минобороны РФ, продолжается операция по поиску двух катапультировавших после крушения боевого учебного самолета Л-39 летчиков.

В работах по обнаружению пилотов реактивного самолета специалистам военного ведомства помогают сотрудники Южного регионального управления МЧС России. По информации его пресс-службы, в настоящий момент в море работают два катера МЧС, а на суше находятся сотрудники еще нескольких спасательных служб.

Как стало известно "РГ", выполнявший тренировочный полет самолет Л-39 принадлежит Ейскому центру боевой подготовки летного состава ВМФ РФ. Здесь готовят летчиков для службы на авианесущих кораблях военно-морского флота.