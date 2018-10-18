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18.10.2018 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи допросили директора керченского колледжа

Текст: Юлия Крымова (Керчь)

В Керчи следователи допросили директора колледжа и продолжают допрашивать преподавателей, свидетелей, а также пострадавших, чье состояние это позволяет.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
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- Следственной группой центрального аппарата СК России завершен осмотр места происшествия. Установлено точное количество погибших - 20 человек, включая Рослякова, все они опознаны. Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову, - сообщила Петренко.

Владиславу Рослякову, устроившему взрывы и стрельбу в политехническом колледже Керчи, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сегодня сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Были проведены обыски в домах родственников Рослякова и в съемной квартире, где он жил вместе с матерью. Изъяты предметы, имеющие значение для следствия.

Напомним, в четверг утром был опубликован список 20 погибших в результате нападении на Керченский политехнический колледж. Похороны состоятся в пятницу, 19 октября.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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