Следователи допросили директора керченского колледжа

В Керчи следователи допросили директора колледжа и продолжают допрашивать преподавателей, свидетелей, а также пострадавших, чье состояние это позволяет.

- Следственной группой центрального аппарата СК России завершен осмотр места происшествия. Установлено точное количество погибших - 20 человек, включая Рослякова, все они опознаны. Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову, - сообщила Петренко.

Владиславу Рослякову, устроившему взрывы и стрельбу в политехническом колледже Керчи, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сегодня сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Были проведены обыски в домах родственников Рослякова и в съемной квартире, где он жил вместе с матерью. Изъяты предметы, имеющие значение для следствия.

Напомним, в четверг утром был опубликован список 20 погибших в результате нападении на Керченский политехнический колледж. Похороны состоятся в пятницу, 19 октября.