Студентка колледжа в Керчи рассказала о трагедии

Учащаяся колледжа в Керчи, которая в момент трагедии находилась внутри здания, рассказала о случившемся. По словам девушки, в момент взрыва она находилась на втором этаже учебного корпуса.

- Ничего не предвещало беды. Шла на урок. У меня развязался шнурок, я подошла его к стене завязывать, и буквально через пару секунд случился взрыв. Никто вообще ничего не понял, - цитирует m24.ru слова студентки. Сначала, по словам девушки, все подумали, что это какая-то шутка или шалость. И лишь спустя какое-то время все поняли, что случилось что-то серьезное - преподаватели начали направлять всех к выходу из здания.

- Мы спускались. Стекла все были вдребезги. Было очень страшно. Мы перебежали через спортзал и выбежали на улицу, - рассказывает она.

Говоря о трагедии, девушка с трудом сдерживает свои эмоции: "Ну конечно, это было очень тяжело. Особенно, когда только недавно видела всех этих людей, а сейчас они все в списках погибших".

Напомним, трагедия произошла накануне. В политехническом колледже молодой человек устроил взрыв и открыл стрельбу по студентам и преподавателям учебного заведения. По последним данным, погиб 21 человек, десятки ранены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Трагедия в керченском колледже будет тщательно проанализирована, чтобы выработать действенные меры, снижающие риски подобных повторений. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.