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19.10.2018 18:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Брянске задержали карманника, который провел в тюрьме более 50 лет

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Брянская полиция задержала пожилого рецидивиста-карманника с огромным тюремным стажем.

Жителя Татарстана осудили за кражу из терминала, открытого пинком

Взяли его с поличным на Бежицком рынке, сразу после того, как 71-летний мужчина незаметно вытащил кошелек из сумки 41-летней женщины, выбиравшей продукты. В портмоне лежали 2000 рублей и золотая цепь с кулоном. Совершив кражу, преступник попытался уйти, но был уже под наблюдением оперативников. Ранее пенсионер-карманник вытащил кошелек с 1800 рублями у 33-летней женщины, стоявшей у кассы в магазине.

- Мужчина имеет 17 судимостей за карманные кражи, в общей сложности он провел в тюрьме более 50 лет. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), - рассказали в УМВД по Брянской области.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск
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