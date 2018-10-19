В Брянске задержали карманника, который провел в тюрьме более 50 лет

Брянская полиция задержала пожилого рецидивиста-карманника с огромным тюремным стажем.

Взяли его с поличным на Бежицком рынке, сразу после того, как 71-летний мужчина незаметно вытащил кошелек из сумки 41-летней женщины, выбиравшей продукты. В портмоне лежали 2000 рублей и золотая цепь с кулоном. Совершив кражу, преступник попытался уйти, но был уже под наблюдением оперативников. Ранее пенсионер-карманник вытащил кошелек с 1800 рублями у 33-летней женщины, стоявшей у кассы в магазине.

- Мужчина имеет 17 судимостей за карманные кражи, в общей сложности он провел в тюрьме более 50 лет. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), - рассказали в УМВД по Брянской области.