В Мосгордуме рассказали о четкой работе системы безопасности в школах

Нареканий к обеспечению уровня безопасности в столичных общеобразовательных учреждениях нет. Об этом "Вечерней Москве" заявила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

"В последнее время нет нареканий ни от родительской общественности, ни от управляющих советов школ, - сказала она. По ее словам, в Москве действует строгая пропускная система, всегда закрыты дополнительные выходы. "А сотрудники частных охранных предприятий, которые обслуживают московские школы, проверяют любые подозрительные, объемные и большие предметы у детей", - отметила Святенко.

По ее словам, проводить какие-либо дополнительные проверки безопасности не требуется. "У нас система работает четко", - подчеркнула парламентарий.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Погиб 21 человек, нападавший покончил с собой. Сразу были госпитализированы около 50 человек. По информации минздрава РК, на 19 октября в стационарах медучреждений Крыма оставалось 20 пострадавших, еще 23 отправлены в медучреждения Москвы, Краснодара и Темрюка.

Сегодня на главной площади Керчи прошла траурная церемония прощания с 17 погибшими.