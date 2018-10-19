При взрыве на заводе в Ленобласти погибли два человека

В Ленинградской области на заводе "Авангард" под Гатчиной, где произошел взрыв, нашли тела двух погибших рабочих, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Также с травмами различной степени тяжести два человека госпитализированы.

Напомним, в цеху, где производят пиротехнику, произошел взрыв. Он привел к частичному обрушению конструкций. Перекрытия разрушены в самом цеху, кроме того, завалы попали на железнодорожные пути, из-за чего в направлении Луги было остановлено движение поездов.

Как сообщили"РГ" в правительстве Ленинградской области, взрыв произошел в момент, когда большая часть сотрудников покинула цех.

Сейчас на территории "Авангарда" продолжается разбор завалов. По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, на заводе работает группировка из 35 сотрудников спасательных подразделений.

В деревне Малые Колпаны, рядом с которой расположен завод, в жилом квартале выбило девять окон, тем не менее, в жилом массиве никто не пострадал.