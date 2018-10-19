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19.10.2018 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело о гибели рабочих при взрыве под Гатчиной

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе "Авангард", где погибло два человека.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование ведется в рамках статьи "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".

Фото: spb_today/vk.com
При взрыве на заводе в Ленобласти погибли два человека

В деревню Малые Колпаны, где расположен завод, выехала оперативно-следственная группа.

Напомним, сегодня в цеху завода, где производят пиротехнику, произошел взрыв. При разборе завалов нашли тело погибшего работника. Еще один сотрудник скончался на руках у врачей. Четверых рабочих доставили в больницу. Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое.

В правительстве Ленинградской области уточняют, что два человека, пострадавшие при взрыве, уже отпущены домой.

В данное время на территории продолжается разбор завалов. При взрыве обрушилась пристройка площадью 1600 квадратных метров. На месте работает бригада из 35 спасателей. Часть конструкций упала на железнодорожные пути, из-за этого ненадолго было приостановлено движение поездов в направлении Луги. Сейчас железнодорожные пути очищены.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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