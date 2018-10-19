Напавшего на колледж студента похоронят там, где решит его семья

Студента четвертого курса Владислава Рослякова, убившего 20 человек в Керченском политехническом колледже, похоронят там, где решат его родственники, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Керчи.

- У него есть родственники, они будут решать, где его хоронить, - сказали в городской администрации.

Ранее появилась информация, что тело студента будет захоронено отдельно в безродном секторе кладбища.

Сегодня в Керчи состоятся похороны погибших в результате нападения на политехнический колледж. Прощание состоится на площади Ленина в 10 утра.

Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября в полдень. Молодой человек взорвал бомбу и открыл стрельбу по студентам и преподавателям, а затем покончил с собой. В регионе объявлен трехдневный траур. СК расследует уголовное дело по статье "массовое убийство".