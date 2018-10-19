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19.10.2018 09:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Напавшего на колледж студента похоронят там, где решит его семья

Текст: Юлия Крымова (Керчь)

Студента четвертого курса Владислава Рослякова, убившего 20 человек в Керченском политехническом колледже, похоронят там, где решат его родственники, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Керчи.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Правоохранители: У стрелявшего в колледже в Керчи могли быть сообщники

- У него есть родственники, они будут решать, где его хоронить, - сказали в городской администрации.

Ранее появилась информация, что тело студента будет захоронено отдельно в безродном секторе кладбища.

Сегодня в Керчи состоятся похороны погибших в результате нападения на политехнический колледж. Прощание состоится на площади Ленина в 10 утра.

Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября в полдень. Молодой человек взорвал бомбу и открыл стрельбу по студентам и преподавателям, а затем покончил с собой. В регионе объявлен трехдневный траур. СК расследует уголовное дело по статье "массовое убийство".

Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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