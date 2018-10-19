Новости

В Астрахани Mercedes на скорости 130 км/ч сбил пенсионерку 12:45
Сын Николая Караченцова: Мы не теряем надежды 12:44
Российские специалисты переоборудуют зенитные системы C-300 в Сирии 12:42
Госпитализирован певец Вячеслав Добрынин 12:40
Синоптики обещают похолодание в столице в выходные 12:40
Патриарх Кирилл отслужил заупокойную литию по погибшим в Керчи 12:37
Макаров: Экономика России растет и слезает с нефтяной иглы 12:37
Неймар подарил игроку "Спартака" свою футболку с автографом 12:35
Под Орлом захоронили останки 322 бойцов Красной Армии 12:35
В Петербурге приостановили конкурс на разработку городского бренда 12:34
Звезда "Американского пирога" Тара Рид устроила пьяный авиадебош 12:33
ЦБ: Ситуация на финансовом рынке стабилизировалась 12:28
В Сибири нашли затонувшую в XIX веке английскую шхуну 12:25
Появились фото со съемок неонуара "Женщина в окне" 12:24
Первого вице-мэра Сочи обвинили во взяточничестве 12:19
Стали известны подробности испытаний анаэробной установки для подлодок 12:19
Эпидемия таинственной неизлечимой болезни накрыла США 12:19
Родственники пострадавших в Керчи 581 раз обращались к психологам 12:14
Вертолет упал на палубу атомного авианосца ВМС США 12:14
ФНС напомнила о необходимости сдать отчетность по зарплатным налогам 12:09
Первый канал покажет этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде 12:05
Сергей Безруков дебютирует главной партией в рок-опере 12:05
На севере Петербурга пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона 12:04
На что готовы ради футбола юные белорусские фанаты 12:00
Раскрыта тайна древнеегипетской мумии с татуировкой 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
19.10.2018 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Первого вице-мэра Сочи обвинили во взяточничестве

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину предъявили обвинение, чиновника подозревают в получении нескольких взяток в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщили в Басманном суде, где в ближайшее время будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Юрина в виде заключения под стражу.

Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина на 2 месяца

Как удалось выяснить "РГ", заместителю главы курорта инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ. Причем по этому делу также проходят бывший вице-мэр Сочи Анатолий Рыков (несколько месяц назад он ушел из администрации по собственному желанию) и еще пять фигурантов, среди которых чиновники, адвокаты и бизнесмены из сферы строительства.

По данным источника в правоохранительных органах, расследование выявило целую организованную группу, которая за крупные взятки выдавала разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в олимпийской столице. Уже собраны материалы по нескольким эпизодам нарушающей закон деятельности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Вертолет упал на палубу атомного авианосца ВМС США
Суд отклонил апелляцию Мамаева на освобождение из-под стражи
ЦБ: Ситуация на финансовом рынке стабилизировалась
Путин: В концепции ядерной доктрины России нет превентивного удара