Первого вице-мэра Сочи обвинили во взяточничестве

Первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину предъявили обвинение, чиновника подозревают в получении нескольких взяток в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщили в Басманном суде, где в ближайшее время будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Юрина в виде заключения под стражу.

Как удалось выяснить "РГ", заместителю главы курорта инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ. Причем по этому делу также проходят бывший вице-мэр Сочи Анатолий Рыков (несколько месяц назад он ушел из администрации по собственному желанию) и еще пять фигурантов, среди которых чиновники, адвокаты и бизнесмены из сферы строительства.

По данным источника в правоохранительных органах, расследование выявило целую организованную группу, которая за крупные взятки выдавала разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в олимпийской столице. Уже собраны материалы по нескольким эпизодам нарушающей закон деятельности.