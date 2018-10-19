Состояние эвакуированных из Керчи в Москву детей начало улучшаться

Состояние девяти детей из подвергшегося нападению колледжа в Керчи, эвакуированных в Москву на лечение, идет на улучшение, в том числе крайне тяжелых. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Дети находятся в столичном НИИ неотложной детской травматологии и хирургии.

- Можно сказать, что состояние ни у кого не хуже, наоборот, оно стабилизировалось. И с некоторыми признаками улучшения у больных, находящихся в крайне тяжелом состоянии, - цитирует Скворцову ТАСС.

В больницах Керчи и Симферополя остаются на лечении 20 пострадавших. Еще 23 перевезли в медицинские учреждения других регионов РФ.

Как сообщалось ранее, в результате нападения студента Владислава Рослякова погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "массовое убийство".