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19.10.2018 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку пожара в многоэтажке

Текст: Мария Гафурова

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку по факту ночного пожара в 16-этажном доме на улице Таёжная, в котором пострадали трое детей.

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Установлено, что ранее, в 2016 году, прокуратура уже проводила в этом доме проверку правил соблюдения пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате был выявлен целый ряд нарушений: в доме был захламлен мусоропровод, а так же затруднен проезд машин специальных служб. ТСЖ  было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 75 тысяч рублей, а его председателю отдел надзорной деятельности по Екатеринбургу выдал предписание об устранении нарушений.

Прокуратура выяснит, было ли выполнено предписание предыдущей проверки, и проконтролировали ли его исполнение органы противопожарного надзора. При наличии оснований по результатам новой проверки будут вынесены меры прокурорского реагирования.

Крупный пожар произошел в одной из школ Дагестана

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб 18 октября в 22:41 по местному времени. В здании горел мусоропровод. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Из-за возгорания были эвакуированы жильцы дома. Пожару был присвоен третий уровень сложности. Спасателям потребовалось около трех часов, чтобы ликвидировать открытое горение. Окончательно пожар был потушен в 4:47 утра - тогда пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Из-за возгорания пострадали трое детей - они были доставлены в больницы города с признаками отравления продуктами горения. Госпитализация понадобилась новорожденному ребенку.

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