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19.10.2018 21:37
Рубрика: Суд

Верховный суд сократил площадь платной парковки

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России сократил платную площадь парковки до специально обозначенных зон. Такое решение было принято в деле московского автомобилиста, получившего штраф за парковку в неположенном, как решили администраторы парковочного пространства, месте.
Фото: depositphotos.com
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При этом автомобилист поставил свою машину не на специально обозначенном месте, а фактически на границе зоны платной парковки перед въездом на огороженную металлическим забором территорию. Контролеры-ревизоры отдела оформления и учета нарушений "Администратора Московского парковочного пространства" сочли, что человек все равно должен был заплатить за стоянку. А раз не заплатил, то ему начислили штраф 2,5 тысячи рублей. Причем скидка в этом случае (когда при быстрой оплате можно заплатить только половину) не положена.

Нижестоящие суды поддержали парковщиков. Однако Верховный суд с такой позицией не согласился. "Парковочным местом признается специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место на городской парковке, предназначенное для размещения одного транспортного средства", напомнил Верховный суд в своем постановлении. Поэтому, как сказано в документе, размещение автомобиля вне специально обозначенного парковочного места на городской платной парковке не образует состав административного правонарушения, выразившегося в неуплате за размещение транспортного средства на платной городской парковке. Постановление о штрафе было отменено, дело закрыто. Теперь на такую правовую позицию Верховного суда России должны ориентироваться нижестоящие суды. Значит, в аналогичной ситуации любой водитель сможет оспорить штраф.

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