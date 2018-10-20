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20.10.2018 20:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ярославская прокуратура проверила колонию после жалоб заключенных

Текст: Елена Шулепова (Ярославль)

Прокуратура Ярославской области организовала проверку сообщений в СМИ о голодовке в колонии, где заключенный подвергался пыткам. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

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Накануне пресс-служба регионального УФСИН сообщила, что в ИК-1 в помещении камерного типа пятеро осужденных во время завтрака отказались от приема пищи. При этом официальной голодовки они не объявляли.

"В обед, отказываясь от приема пищи, они пожаловались на низкий температурный режим в камерах и медицинское обеспечение", - говорится в сообщении.

Колонию посетили члены ОНК и уполномоченный по правам человека в регионе. Ужин в тот же день прошел в штатном режиме.

В субботу в колонии проводили проверку представители областной прокуратуры. Они провели обход помещений, опросили заключенных.

- Нарушений требований законодательства в части оказания заключенным медицинской помощи, а также в части соблюдения температурного режима в помещениях по результатам выезда не выявлено, - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В настоящее время заключенные принимают пищу по распорядку дня, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, заключенный ярославской колонии ИК-1 был избит сотрудниками колонии, это видео в конце июля попало в Интернет. После того, как всплыл факт рукоприкладства, СК РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого двенадцати сотрудникам колонии предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Одиннадцать подозреваемых находятся в СИЗО, один - под домашним арестом.

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