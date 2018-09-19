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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Избитому в ярославской колонии осужденному убавили срок

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Суд в Ярославле сократил срок осужденному Евгению Макарову, избиение которого сотрудниками УФСИН попало на видео и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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Ходатайство о сокращении срока Макаров написал в связи с тем, что в июле вступил в силу закон, приравнявший один день содержания в СИЗО к одному дню в тюрьме и исправительной колонии особого и строгого режимов. Также новый закон приравнивает один день в изоляторе к полутора дням в ИК общего режима и двум дням заключения в колонии-поселении. Осужденный попросил зачесть по новой схеме в срок его наказания семь месяцев пребывания в следственном изоляторе в 2012 году.

- Заволжский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного и сократил срок его наказания на два месяца, - сообщила помощник председателя  райсуда Анастасия Аверкиева.

В суде рассказали, что Макаров отбывает наказание по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Он был приговорен к шести годам и 10 месяцам лишения свободы. Таким образом, его срок уменьшился до шести лет восьми месяцев.

Напомним, Евгений Макаров стал жертвой избиения со стороны сотрудников ярославского УФСИН, видео которого в конце июля было опубликовано в Интернете. После того, как всплыл факт рукоприкладства, СК РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого двенадцати сотрудникам первой колонии в Ярославле предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Одиннадцать подозреваемых находятся в СИЗО, один - под домашним арестом.

Кроме того, вскоре в Сети появилось второе видео с издевательствами над осужденными ярославской ИК № 1, на котором сотрудники УФСИН избивают заключенных, бегущих по коридору. По новому уголовному делу, впоследствии объединенному с первым, были арестованы два сотрудника ярославской ИК № 8, участвовавших в "плановых режимных мероприятиях" в колонии № 1.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Дело о пытках в ярославской колонии
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