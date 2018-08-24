Новое видео с избиением заключенных в Ярославле появилось в Сети

Правозащитники опубликовали новое видео, сделанное якобы в ярославской колонии № 1, на котором избивают заключенных. В частности, на нем видно, как четверо осужденных пробегают по коридору, а сотрудники исправительного учреждения их бьют.

Новое видео запечатлено на камеру видеорегистратора, закрепленную на лацкане сотрудника. Предположительно, оно сделано в декабре 2016 года, передает РИА Новости. УФСИН по Ярославской области пока не комментирует данный видеоролик.

В конце ролика заключенных уводят в дальнюю комнату. Один из идущих следом держит в руках мокрую простынь: такую же использовали, чтобы приглушить крики на видео с Евгением Макаровым.

Напомним, уголовное дело о пытках в ИК-1 возбудили после появления в соцсетях видео экзекуции: сотрудники ФСИН избивают руками, ногами и дубинками распятого на столе в комнате воспитательной работы осужденного Евгения Макарова.

Подозреваемыми в деле об избиении осужденного стали 12 сотрудников ИК-1. Одиннадцать помещены в СИЗО, заместитель начальника колонии по воспитательной работе по состоянию здоровья оставлен под домашним арестом. Всем фигурантам предъявлено обвинение в превышении полномочий.

После возбуждения уголовного дела в Ярославле ФСИН начала проверку состояния дел во всех исправительных учреждениях страны. Замглавы службы Валерий Максименко извинился перед Евгением Макаровым.