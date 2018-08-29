Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу об избиении заключенных

Суд в Ярославле заключил под стражу двух сотрудников ФСИН по новому делу об избиениях в ярославской исправительной колонии.

Напомним, СК РФ возбудил второе уголовное дело о применении сотрудниками ярославских пенитенциарных учреждений насилия к заключенным, поскольку всплыл новый факт превышения ими своих полномочий. Выяснилось, в частности, что во время режимных мероприятий в ИК № 1, в которых участвовали и представители ИК № 8, группу осужденных в коридоре избивали руками, ногами и резиновыми палками.

Видео очередного насилия над заключенными на днях было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как осужденные бегут по коридору, а фсиновцы их бьют.

По подозрению в побоях были задержаны два сотрудника восьмой колонии. 29 августа Заволжский районный суд в Ярославле удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу заместителя начальника отдела безопасности ИК № 8 Сардора Зиябова и начальника цеха той же исправительной колонии Дмитрия Никитенко. Со слов официального представителя Ярославского областного суда Наталии Сарбуновой, оба сотрудника ФСИН арестованы до 20 сентября.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что сейчас устанавливаются другие должностные лица, причастные к избиению осужденных.

По ранее возбужденному делу о пытках в ИК № 1 Ярославля обвинения были предъявлены 12 сотрудникам ФСИН.