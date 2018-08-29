В Ярославле по делу о пытках задержаны еще два сотрудника ФСИН

В Ярославле задержаны еще два сотрудника УФСИН по делу об избиениях в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, задержаны двое сотрудников колонии №8, которые привлекались к режимным мероприятиям с заключенными, проводимыми 29 ноября 2016 года в стенах ИК №1. Следствие установило, что при перемещении осужденных по коридору колонии сотрудники наносили им множественные удары руками и ногами. Также для побоев применялись резиновые палки.

Следователи будут добиваться заключения под стражу подозреваемых. В ведомстве отметили, что в избиении принимали участие и иные сотрудники ФСИН. Сейчас проводятся мероприятия по их опознанию.

Напомним, новое уголовное дело об избиении заключенных в ярославской колонии было возбуждено после публикации второго видео с побоями. На кадрах видно, как четверо осужденных пробегают по коридору, а сотрудники исправительного учреждения их бьют.

Производство быль объединено с делом, возбужденным ранее региональным СК и переданным теперь в Главное следственное управление. Всего обвинение предъявлено 12 сотрудникам ярославского УФСИН.