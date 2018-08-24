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24.08.2018 19:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел новое дело об избиении заключенных в ярославской колонии

Текст: Татьяна Ткачева
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело об избиении заключенных в ярославской колонии. Поводом стала попавшая в Сеть накануне запись, на которой видно, как сотрудники регионального УФСИН бьют осужденных в коридоре.

Как уже сообщала "РГ", правозащитники опубликовали очередную запись с видеорегистратора, сделанную якобы в ярославской колонии № 1.

Фото: Олег Смыслов/РИА Новости
В Ярославле предъявили обвинения 12 фигурантам дела о пытках в колонии

- При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, - пояснили в СК РФ.

В результате было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением физического насилия и спецсредств. Его объединили с делом, возбужденным ранее региональным СК и переданным теперь в Главное следственное управление.

Всего в насилии над заключенными обвиняют 12 сотрудников ярославского УФСИН.

По версии следствия, в 2017 году между осужденным, отбывающим наказание в местной исправительной колонии № 1, и одним из инспекторов произошел словесный конфликт. Этот заключенный не раз нарушал режим, и группа сотрудников учреждения решила физически наказать мужчину. Его сильно избили, удерживая на столе в одном из помещений колонии.

Следственный комитет продолжает уточнять обстоятельства преступлений и круг причастных к ним должностных лиц УФСИН по Ярославской области.

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