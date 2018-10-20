Площадь пожара на свалке в Татарстане увеличилась до 4200 кв метров

Экстренные службе Татарстана продолжают тушение пожара на несанкционированной свалке в Нижнекамском районе республики. По состоянию на 7.00 по московскому времени, площадь возгорания достигла 4200 квадратных метров, увеличившись за ночь почти втрое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По данным агентства, тушение пожара осложняется большим количеством горючих материалов - отходами резино-технических изделий. В МЧС уточнили, что угрозы населенным пунктам сейчас нет. Очаги возгорания засыпают грунтом. В ликвидации ЧП задействованы 55 человек и 37 единиц спецтехники. Кроме того, в готовность приведен вертолет Ми-8 авиазвена МЧС России.

Напомним, информация о пожаре на несанкционированной свалке ТБО, расположенной в двух километрах от села Прости, поступила вчера в 15.45. Тогда площадь пожара не превышала 1,5 тысячи "квадратов". Прибывшие на место пожарные зафиксировали мелкие очаги горения, а также тление отходов ТБО.

Жители ближайшего населенного пункта - села Прости - были оповещены о происшествии. Их эвакуация не понадобилась.