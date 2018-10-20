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20.10.2018 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На месте крушения Л-39 в Азовском море найдены останки тела

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Азовском море найдены фрагменты тела на территории, где 18 октября разбился учебный самолет Л-39. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

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По данным агентства, обнаружены два фрагмента тела, а также 50 частей самолета. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, инцидент произошел в четверг в районе станицы Должанской. Во время тренировочного полета реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" потерпел крушение в Азовском море примерно в 1,5 километрах от берега. Одна из причин крушения - техническая неисправность. Оба члена экипажа успели катапультироваться. К поиску штурмана и пилота привлечено около 200 человек.

Ранее появлялась информаций о том, что летчик разбившегося воздушного судна найден живым, однако в Министерстве обороны РФ опровергли эту информацию.

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