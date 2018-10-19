В Минобороны опровергли информацию об обнаружении летчика Л-39

Утверждения некоторых СМИ о том, что один из летчиков разбившегося на Кубани учебного реактивного самолета Л-39 найден живым, не соответствуют действительности. С опровержением выступило министерство обороны России.

"К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, разбившегося у побережья Должанской косы 18 октября, недостоверна", - заявили в Минобороны.

ЧП произошло в четверг в районе станицы Должанской. Во время тренировочного полета реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" упал в Азовское море примерно в 1,5 км от берега. По предварительной информации, к крушению привела техническая неисправность. К поиску катапультировавшихся штурмана и пилота привлечено около 200 человек.