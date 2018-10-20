Трое пострадавших от взрыва в Керчи остаются в крайне тяжелом состоянии

В медучреждениях продолжается лечение 45 пострадавших во время взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже, в том числе 25 детей, сообщили сегодня в Минздраве РФ.

Трое самых тяжелых пациентов остаются в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, их состоянии врачи оценивают как крайняя степень тяжести. В тяжелой степени - 10 человек, средней степени тяжести - 32 человека.

Врачи показали фото железных фрагментов, которыми была начинена самодельная бомба, и которые они извлекли у пострадавших оперативным путем.

В связи с развитием инфекционных осложнений у двух детей, эвакуированных из Керчи в РДКБ Симферополя, для проведения очной консультации по поручению Министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Симферополь срочно вылетают директор Департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава России Оксана Гусева, руководитель ФМБА Владимир Уйба, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш и детская реанимационная бригада. По результатам консилиума будет приниматься решение о необходимости эвакуации пациенток в одну из ведущих клиник страны.

Остальные пациенты находятся в стабильном состоянии, без отрицательной динамики.