В Крыму простились с последней жертвой керченской трагедии

В Керчи на городском кладбище в районе Аршинцево сегодня прошли похороны 16-летней студентки Керченского политехнического колледжа, которая скончалась в четверг от полученных при стрельбе и взрывов травм. Об этом "РГ" сообщили в администрации города

После бойни в колледже девушку, обучавшуюся по специальности "земельно-имущественные отношения" и мечтавшую о карьере в модельном бизнесе, сначала эвакуировали на вертолете медицины катастроф. После операции по ампутации ноги ее пытались доставить на самолете МЧС в клинику Москвы. Но на борту воздушного судна она скончалась.

Накануне любимый 20-летний человек девушки после падения с четвертого этажа был госпитализирован в керченскую больницу с травмами позвоночника.

Напомним, от взрывов и стрельбы в колледже, которые устроил студент Владислав Росляков, погиб 21 человек. Вчера в Керчи около 30 тысяч человек простились с 17 погибшими. Еще двух сегодня похоронят на Кубани и одного - в Челябинске.

46 человека сейчас остаются в медучреждениях полуострова, Кубани и Москвы.