Виновник аварии с четырьмя погибшими под Москвой не пострадал

Министерство транспорта Московской области озвучило детали крупной аварии с двумя автобусами в Дмитровском районе.

По уточненным данным, в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Пострадали 9 человек, все - пассажиры Iveco.

Авария произошла в 17:40 на 48 километре трассы А-108. Автобус Iveco принадлежал компании "Дмитролайн" - одному из самых надежных перевозчиков региона. За этот год у его водителей не было ни одного ДТП.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель "ПАЗ", выехавший на встречную полосу при неудачном обгоне.

В итоге предполагаемый нарушитель не пострадал, а раненые из маршрутки доставлены в больницы.