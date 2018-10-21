Новости

В Пакистане столкнулись автобусы: не менее 19 погибших 21:50
ВС Украины обстреляли из минометов два села на юге ДНР 21:40
Виновник аварии с четырьмя погибшими под Москвой не пострадал 21:28
Лука Гуаданьино снимет фильм по знаменитому альбому Боба Дилана 21:20
Директор Аниты Цой сообщил о диагнозе певицы 21:05
Вышел трейлер драмы "Последствия" с Кирой Найтли 21:01
Россиянин Рашидов занял второе место на ЧМ по вольной борьбе 20:53
Видео: гибрид "Пилы" и "Куба" в первом трейлере хоррора "Клаустрофобы" 20:47
СМИ сообщили о решении "Спартака" уволить Карреру 20:37
Режиссер "Тихого места" сам сыграл в нем монстра 20:29
Названа причина ДТП с автобусами под Москвой 20:20
ДНР: Украинские военные продают сослуживцам карты минных полей 20:15
Число госпитализированных после ЧП в Керчи возросло до 50 20:10
Латвийской семье грозит тюремный срок за открытие ресторана в Крыму 20:04
Обвиняемый во взрыве на заводе в Гатчине отправлен под домашний арест 19:55
Вышел трейлер нового сериала создателей "Проповедника" 19:52
Саудовская Аравия: Убившие журналиста Хашогги превысили полномочия 19:48
Видео: лидер Radiohead Том Йорк встал на защиту Антарктики 19:41
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана 18:59
Вышел брутальный трейлер продолжения сериала "Нарко" 18:53
Под Москвой в крупном ДТП погибли 4 человека 18:44
В США обрушился пол клуба, 30 человек пострадали 18:40
Аниту Цой госпитализировали после концерта на Кубани 18:30
Еще один фильм Джона Карпентера получит современный сиквел 18:18
Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
21.10.2018 21:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Виновник аварии с четырьмя погибшими под Москвой не пострадал

Текст: Сергей Бабкин

Министерство транспорта Московской области озвучило детали крупной аварии с двумя автобусами в Дмитровском районе.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На Кубани в ДТП с маршруткой и такси пострадали семь человек

По уточненным данным, в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Пострадали 9 человек, все - пассажиры Iveco.

Авария произошла в 17:40 на 48 километре трассы А-108. Автобус Iveco принадлежал компании "Дмитролайн" - одному из самых надежных перевозчиков региона. За этот год у его водителей не было ни одного ДТП. 

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель "ПАЗ", выехавший на встречную полосу при неудачном обгоне.

В итоге предполагаемый нарушитель не пострадал, а раненые из маршрутки доставлены в больницы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медики уточнили число пострадавших при ЧП в керченском колледже
МИД Ирана отверг обвинения США во вмешательстве в выборы
В кузбасском поселке мужчина расстрелял своих сыновей
Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Генпрокурор Саудовской Аравии признал гибель журналиста Хашкаджи