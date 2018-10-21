На горящем заводе Владикавказа произошло обрушение

Во Владикавказе удалось локализовать крупный пожар на заводе "Электроцинк", вспыхнувший минувшей ночью. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. На месте ЧП создан оперативный штаб. Как сообщил его представитель, пожар привел к обрушению кровли и части стены здания на площади более 500 квадратных метров.

По информации генерального директора завода Игоря Ходыко, возгорание началось в цехе электролиза цинка. По его словам, в 02:32 возникло задымление в пристройке зала электролиза, после чего началось возгорание. Вызванные пожарные расчеты прибыли на место в 03:05.

- К сожалению, в ходе тушения в пристройке цеха электролиза цинка произошло обрушение стены, и один пожарный погиб. Мы выражаем соболезнование семье погибшего. Конечно, ничем не унять боль утраты, но со своей стороны мы окажем всевозможную помощь, - сказал гендиректор завода.

Отметим, территория завода составляет 70,2 гектара, на заводе работают около 1,8 тысячи человек. Сейчас зона предприятия оцеплена сотрудниками полиции, движение транспорта ограничено, на самом заводе полностью остановлено производство.

По информации пресс-службы предприятия, производство будет стоять до тех пор, пока не решится вопрос, что дальше делать с цехом электролиза цинка: восстанавливать его или нет. В пресс-службе завода также пояснили, что жертв среди работников удалось избежать благодаря отсутствию людей в здании, поскольку производство в ночную смену не велось.

В настоящее время в ликвидации последствий ЧП задействованы 146 спасателей, 42 единицы техники. От МЧС - 102 человека и 29 единиц техники. Также к борьбе с возгоранием подключился прибывший из Кабардино-Балкарии пожарный поезд, доставивший 140 тонн воды и четыре тонны пенообразователя.