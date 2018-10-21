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21.10.2018 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число госпитализированных после ЧП в Керчи возросло до 50

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В больницах после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже находятся 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава РК. Ранее речь шла о 47 госпитализированных.

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На данный момент в медучреждениях Крыма находится 25 человек. И еще 25 пострадавших - в больницах Москвы и Краснодарского края. Общее количество пострадавших в результате массового убийства в керченском колледже составило 73 человека.

По информации министерства здравоохранения РК, организован бесплатный перелет в Москву родственников пострадавших.

С семьями круглосуточно работают сотрудники экстренной психологической помощи МЧС России. Администрация Краснодарского края также организовала встречу и размещение в гостинице родственников детей.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Студент Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу по учащимся и педагогам. Позже подозреваемый был найден мертвым. Расследуется уголовное дело о

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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