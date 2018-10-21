Медики уточнили число пострадавших при ЧП в керченском колледже

Количество пострадавших в трезультате массового убийства в керченском колледже составило 73 человека.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр медицины катастроф Республики Крым, 47 человек из этого числа находятся на стационарном лечении. В Симферополе проходят лечение 15 пострадавших. По последним данным, погибшими числятся 21 человек.

Напомним, ЧП в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября. Студент Владислав Росляков взорвал бомбу в стенах учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и педагогам. Подозреваемый в совершении преступления был найден мертвым.