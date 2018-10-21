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21.10.2018 21:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тренировался убивать

Появилось видео нападения на политехнический колледж
Текст: Иван Егоров, Илья Изотов
Российская газета - Федеральный выпуск №7699 (236)
Следователи обнаружили место, где, по всей видимости, Владислав Росляков испытывал самодельные бомбы.

В районе Аршинцево примерно в 150 метрах от дома, где последние пять лет проживали в съемной квартире мать и сын Росляковы, на пустыре обнаружены свежие следы небольших взрывов и остатки взрывных устройств. Соседи слышали, как что-то взрывалось недели две назад, но не придали этому значения. А утром в день трагедии, кто-то развел под окнами Росляковых костер и сжег тетради, какую-то религиозную литературу и компьютерный жесткий диск. Все это может говорить только о том, что Росляков тщательно и продуманно готовился к нападению на колледж.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
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Государственный телеканал "Вести.Крым" впервые показал кадры, записанные в момент трагедии камерами наблюдения политехнического колледжа.

Поражает хладнокровие, с которым Росляков совершает преступление. Сначала он спокойно заходит в колледж через запасной вход с большой черной сумкой. Он здоровается с каким-то парнем. Дальше уже с рюкзаком проходит мимо центрального входа и вахтерши. В этот момент в кадре еще раз появляется тот же парень, что и в начале съемки. Кто это - сообщник или случайный знакомый - сейчас выясняет следствие.

Дальше Росляков садится напротив вахтерши. Перед большой переменой он смотрит на телефон, видимо сверяя время, заходит в буфет и потом выходит из него уже без рюкзака. После того как он выходит из поля обзора камеры, раздается мощнейший взрыв. В соседнем кабинете словно бумажная вылетает и разлетается на мелкие щепки дверь. Уличная камера показывает, как на несколько десятков метров вылетают стекла и фрагменты оконных рам. В это время Росляков уже с ружьем в руках и с ножом лодыжке поднимается на второй этаж. Ему навстречу идет преподавательница. Следующий кадр - она уже без движения лежит на полу. В конце коридора появляется ученик, Росляков стреляет ему в живот, парень пытается убежать, но следующий выстрел в спину опрокидывает его навзничь. Третьим выстрелом в упор Росляков хладнокровно добивает раненого. После этого убийца снова возвращается к лестнице запасного выхода, которая уже вся в дыму. Зачем-то стреляет по огнетушителю. Расстреливает компьютеры в пустом классе. Стреляет по закрытой двери класса. В это время раненные и контуженные от взрыва дети пытаются покинуть колледж...

Владислав Росляков тщательно и продуманно готовился к нападению на колледж, одновременно заметая следы подготовки к преступлению

В пятницу на главную площадь Керчи проститься с погибшими пришли около 30 тысяч горожан - все с цветами и ощущением огромного горя, пришедшего в тихий осенний приморский город.

Под траурную музыку оркестра на площадь вынесли гробы с телами убитых. Поименно назвали всех студентов и преподавателей, которых провожали в последний путь. Когда музыка закончилась, стал хорошо слышен надрывный плач участников церемонии.

- Не хочется говорить, хочется рыдать, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов. - Современная история Крыма будет разделена на две части: до и после 17 октября. Сил родственникам пережить эту трагедию.

Тем временем

В больницах Крыма, Краснодарского края, Москвы продолжают бороться за жизнь пострадавших в Керчи. "Через полтора часа после трагедии в Керчи у нас была сформирована бригада медиков, выделен специальный транспорт для помощи пострадавшим, - рассказывает зав. ожоговым отделением Краснодарской краевой клинической больницы имени С.В. Очаповского доктор медицинских наук профессор Сергей Богданов. - Сейчас у нас девять больных. Двое, учительница 57 лет с ранениями ног и юноша 16 лет с ранением живота, находятся в реанимации. В обычных палатах семь девушек. Все больные прооперированы. Удалены инородные тела - гвозди, шурупы. В детской больнице Краснодара четыре пациента. Одного юношу уже выписали. Родственники больных расселены в гостиницах города". Двоих пострадавших 18 октября доставили в Москву в Центр хирургии имени А.В. Вишневского. Это пациентки 63 и 20 лет. После проведения исследований, консилиума профильных специалистов под руководством директора центра академика Амирана Ревишвили было решено провести операции. Хирургическая бригада старшей пациентке выполнила реконструктивные операции на кишечнике и печени, добились окончательной остановки кровотечения. Сейчас состояние пациентки расценивается как стабильно тяжелое. Проводится интенсивная медикаментозная терапия. У двадцатилетней пациентки тяжелейшее осколочное поражение обеих ног с отрывом правой стопы и повреждением крупных сосудов, ушиб головного мозга, травмы придаточных пазух носа, внутреннее кровотечение. Мультидисциплинарная бригада выполнила несколько сложнейших операций. Они возможны только в крупных специализированных медцентрах. Сейчас состояние пациентки стабильно тяжелое.

Подготовила Ирина Краснопольская

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