Маршрут студента, напавшего на колледж в Керчи, попал на камеры

По записям с камер видеонаблюдения в Керченском политехническом колледже следователи отследили маршрут студента, убившего 17 октября 20 человек, передает "Интерфакс".

По сведениям источника агентства, Владислав Росляков перелез через забор колледжа, зашел в здание через запасной выход, затем поднялся на второй этаж и переоделся в туалете.

- Выйдя оттуда, Росляков открыл беспорядочную, но прицельную стрельбу из ружья по всем, кто был в поле зрения, - цитирует агентство собеседника.

После этого убийца спустился на первый этаж в столовую, где оставил сумку с бомбой, снова понялся на второй этаж, зашел в библиотеку и выстрелил в себя.

Следователи установили, что Росляков готовился к нападению три года. Изучал оружие и изготовление самодельных взрывных устройств. А за четыре дня до атаки на колледж купил в оружейном магазине 150 патронов 12 калибра.