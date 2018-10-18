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18.10.2018 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Маршрут студента, напавшего на колледж в Керчи, попал на камеры

Текст: Юлия Крымова (Керчь)

По записям с камер видеонаблюдения в Керченском политехническом колледже следователи отследили маршрут студента, убившего 17 октября 20 человек, передает "Интерфакс".

Фото: Мария Крицкая / РИА Новости
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По сведениям источника агентства, Владислав Росляков перелез через забор колледжа, зашел в здание через запасной выход, затем поднялся на второй этаж и переоделся в туалете.

- Выйдя оттуда, Росляков открыл беспорядочную, но прицельную стрельбу из ружья по всем, кто был в поле зрения, - цитирует агентство собеседника.

После этого убийца спустился на первый этаж в столовую, где оставил сумку с бомбой, снова понялся на второй этаж, зашел в библиотеку и выстрелил в себя.

Следователи установили, что Росляков готовился к нападению три года. Изучал оружие и изготовление самодельных взрывных устройств. А за четыре дня до атаки на колледж купил в оружейном магазине 150 патронов 12 калибра.

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