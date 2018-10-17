У стрелка из Керчи при себе было 150 патронов

Владислав Росляков, совершивший сегодня массовое убийство в Керченском политехническом колледже, имел при себе более 150 патронов. Об этом в эфире Россия-24 сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Вооружившись помповым ружьем и взяв более 150 патронов, он произвел такое трагическое выступление, - сказал Аксенов.

По его словам, 12 пострадавших в результате стрельбы остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня днем 18-летний студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. 18 человек погибли, более 50 пострадали. Росляков также найден мертвым в библиотеке колледжа.

СК первоначально квалифицировал происшедшее как теракт, однако позже изменил статью на убийство двух или более лиц общеопасным способом.