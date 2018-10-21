Минобороны России официально объявило о том, что пилот и штурман учебно-тренировочного самолета Л-39, упавшего в Азовское море, погибли. Самолет потерпел катастрофу в районе косы Должанской. Известно, что летчики успели катапультироваться.

Военные начали масштабную спасательную операцию. В ней были задействованы четыре вертолета, два судна, шесть катеров МЧС и Погранслужбы ФСБ, а также 220 человек. Поиски продолжались без перерыва почти трое суток. "20 октября в районе крушения самолета обнаруженны останки погибших летчиков, - сообщили в Минобороны России".

Военный самолет рухнул в воду в 1,5 километра от берега. Машина выполняла полет без боекомплекта. Причиной крушения Л-39, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Сейчас уже известны имена трагически погибших пилотов. Оба были лейтенантами и выпускниками Краснодарского авиационного училища 2018 года.

Первым пилотом в упавшем Л-39 был 22-летний Андрей Середин, родом из Липецка. Он еще со школы хотел летать на боевых машинах и мечту осуществил. По словам сослуживцев, парень был счастлив, что сумел добиться цели.

Второй пилот - 23-летий летчик-инструктор Владислав Нелевда, родившийся в Ахтубинске Астраханской области. На Кубань он перебрался, когда поступил в летное училище имени Серова.

Известно, что Л-39 "Альбатрос" принадлежит Центру боевого применения и переучивания летного состава и авиаполку морской авиации ВМФ, который базируется в Ейске. Это примерно в 50 километрах от места падания самолета. Там подготавливают пилотов для палубной авиации Военно-космических сил России.

Местные жители станицы Должанской, рядом с которой потерпел крушение самолет, рассказали, что в день гибели воздушной машины и во время проведения поисково-спасательной операции погода была холодная. Температура воды в Азове - 14 градусов, а воздуха - 13. И это наряду с ветром и небольшим волнением на море.

Военный самолет рухнул в воду в 1,5 километра от берега Азовского моря. Машина выполняла полет без боекомплекта

Пилоты морской авиации обычно одеты в специальный высотный морской спасательный комплект (ВМСК)4-15. Он какое-то время предохраняет летчика от переохлаждения, если тот попадает в воду. Однако в данном случае можно с уверенностью сказать, что пилотам оказалось крайне сложно оставаться на плаву. Дело в том, что акватория Азовского моря рядом с косой Должанской, где произошло крушение, известна очень коварными и сильными подводными течениями.

Учитывая такие смертоносные особенности акватории моря в районе падения самолета, нетрудно предположить, что случилось с пилотами после того, как они катапультировались и на парашютах приземлились на воду. Возможно, именно эта цепь трагических совпадений стала причиной того, что тела штурмана и пилота Л-39 так долго не могли найти.